مقتل رجل وامرأة خلال سقوط مسيرة على منزلهم في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، الثلاثاء، مقتل رجل وزوجته خلال سقوط طائرة مسيرة على منزلهم.

وقال خوشناو في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المسيرة سقط على المنزل الكائن في قرية زركه زوي في أطراف أربيل.

وشهدت أربيل مساء الاثنين هجمات متعددة بطيران مسيرة، تم اعتراض أغلبها عبر الدفاعات الجوية.

وكانت منظمة "CPT" الأميركية المتخصصة في حقوق الإنسان، قد كشفت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض إقليم كوردستان لنحو 500 هجوم أسفر عن 14 ضحية و93 مصاباً خلال شهر، منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.