مقتل رجل ستيني بـ"ظروف غامضة" داخل منزله في السليمانية

شفق نيوز/ لقى مواطن ستيني مساء اليوم الجمعة، مصرعه داخل منزله في حي إبراهيم أحمد بمدينة السليمانية، في حادثة غامضة أثارت تساؤلات واسعة بين سكان المنطقة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، وسط غياب معلومات عن ملابسات الجريمة وهوية الأطراف المتورطة.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، عُثر عليه مقتولًا داخل منزله في ظروف لا تزال غير واضحة".

وأشار المصدر إلى أن "الجريمة وقعت في حي إبراهيم أحمد، أحد الأحياء السكنية الهادئة نسبيًا في مدينة السليمانية".

فيما أكد سركوت أحمد، المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات الأمنية تلقت بلاغاً بشأن الحادث وبدأت على الفور تحقيقاتها".

وأضاف: "حتى الآن، لا توجد أي معلومات دقيقة حول الحادث، ولا تزال هوية الجاني والدوافع وراء الجريمة مجهولة".

وأوضح أحمد أن "الشرطة تواصل جمع الأدلة وتحليلها، بما في ذلك الاستعانة بالفريق الجنائي المختص، بهدف الوصول إلى نتائج سريعة تكشف ملابسات الجريمة".

كما دعا المواطنين إلى "التعاون مع السلطات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في تسريع التحقيق".

والحادثة، التي وقعت في أحد أكثر أحياء السليمانية هدوءاً، أثارت حالة من القلق بين السكان، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الأمنية للحفاظ على استقرار المنطقة.

وتعد هذه الحادثة مؤشراً على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في ظل مساعيها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة علما ان الأجهزة الأمنية في السليمانية تعمل بصورة دؤوبة ومستمرة من أجل الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين والقضاء على الجريمة.