مقتل رجل بإطلاق نار داخل مسجد في كلار

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر طبي، يوم الأحد، بمقتل رجل جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مسجد في قضاء كلار بإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى الشهيد هژار للطوارئ في كلار استقبلت، مساء اليوم، شخصاً يدعى كرم إبراهيم، من مواليد عام 1963، وكان مصاباً بعدة طلقات نارية، مبيناً أن "المصاب فارق الحياة متأثراً بجراحه".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع داخل مسجد "التقوى" في قضاء كلار، حيث أقدم شخص على إطلاق النار على الضحية، ما أدى إلى مقتله.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الحادث أو هوية مطلق النار، فيما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن إلقاء القبض على المنفذ.