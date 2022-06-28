مقتل راعي اغنام بانفجار في قرية كوردستانية حدودية مع إيران

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة وحدة كرميان الكوردستانية، يوم الثلاثاء، بمقتل راعي اغنام بانفجار لغم أرضي في أطراف ناحية قوره تو.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن راعٍ يبلغ من العمر ١٧ عاما من أصول عربية لقي مصرعه بانفجار لغم أرضي يعود للحرب العراقية الإيرانية في قرية (صالح اغا) الحدودية مع إيران والتابعة لناحية قوره تو .

واضاف، أن الراعي يعمل في القرى الكوردية وهو من النازحين، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيق أمني بالحادث"

ومازالت الحدود العراقية - الإيرانية تحوي حقول ألغام غير منغلقة منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم.

ولم تشهد تلك المناطق أي عمليات تطهير أو معالجة حتى الآن وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في الشريط الحدودي بين إيران والعراق.