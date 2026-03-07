تحديث.. مقتل حارس في قصف جديد يستهدف مقر حزب "كومله" بالسليمانية (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بمقتل حارس جراء قصف جديد استهدف مقراً تابعاً لحزب "كومله" المعارض الإيراني في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم استهدف مقر الحزب في منطقة زرگويزله، ما أسفر عن مقتل أحد حراس المقر ويدعى آسو إسماعيلي بالإضافة إلى إصابة عنصر في الآسايش وآخر في البيشمركة".

وأضاف، أن "الهجوم أدى إلى حالة من الاستنفار داخل المقر وفي محيط المنطقة، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات إضافية عن وقوع إصابات أخرى أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن القصف".

وتتعرض مواقع تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/ فبراير الماضي، إلى هجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة في مناطق حدودية بإقليم كوردستان، وسط توترات أمنية متكررة في تلك المناطق.