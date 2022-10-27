مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في اشتباكات مع العماليين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قُتل جندي تركي متأثراً بإصابته في اشتباكات وقعت مع حزب العمال الكوردستاني المعارض في منطقة عملية "المخلب- القفل" الجارية ضد في إقليم كوردستان العراق، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس..

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الجندي "فايم بوزقورت" من المشاة بالقوات المسلحة، قُتل إثر إصابته بمنطقة عملية "المخلب -القفل"، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بإقليم كوردستان.