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مقتل جنديين من الجيش التركي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-30T13:34:49+0000
مقتل جنديين من الجيش التركي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنود الجيش التركي، في عملية "مخلب البرق" التي اطلقتها مؤخراً ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أحد الجنديين أُصيب بجروح بالغة، جراء تعرضه لهجوم بواسطة قذيفة مضادة للدروع في 28 أبريل/نيسان، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأشار البيان إلى أنّ الجندي الثاني تعرض لجروح أثناء عملية إنزال من مروحية، توفي على إثرها متأثرا بجراحه في المستشفى.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة، في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، في إقليم كوردستان العراق.

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