مقتل جنديين تركيين برصاصات "تحرشية" في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، مقتل جنديين في منطقة عمليات "مخلب البرق" الأمنية الجارية في مناطق شمال إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقتل الجنديين جاء نتيجة إطلاق ارهابيي حزب العمال الكوردستاني طلقات تحرشية ضد الجنود الأتراك".

وأضافت أن "الجنديين جرى نقلهما إلى المستشفى، لكن جهود الكوادر الطبية لم تنجح في إنقاذ حياتهم".

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية في مناطق شمال إقليم كوردستان العراق، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من أراض عراقية وسورية وإيرانية، مقراً له.