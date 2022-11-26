مقتل ثلاثة جنود أتراك خلال مواجهات مع العماليين في كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت، مقتل ثلاثة من جنودها خلال مواجهات مع حزب العمال الكوردستاني داخل حدود اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة من جنود الجيش التركي بينهم ضابط قُتلوا خلال المواجهات مع حزب العمال الكوردستاني داخل حدود إقليم كوردستان ".

وكانت تركيا قد أعلنت في الثامن من شهر نيسان الماضي من العام الحالي عملية عسكرية واسعة ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل حدود اقليم كوردستان.