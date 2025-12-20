مقتل بيشمركة خلال شجار مسلح أثناء الدوام الرسمي في مشروع للمياه بالسليمانية

شفق نيوز – السليمانية

أفادت قيادة وحدات 70 لقوات البيشمركة، مساء السبت، بمقتل أحد عناصرها إثر شجار تطوّر إلى إطلاق نار أثناء الدوام الرسمي داخل مشروع للمياه بناحية بيرەمەگرون التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، العميد أحمد لطيف، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "خلافاً نشب بين عنصرين من قوات البيشمركة أثناء أدائهما الواجب الرسمي داخل مشروع مياه بيرەمەگرون، وتطوّر إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن مقتل أحدهما".

وأضاف ان "البيشمركة الذي قُتل يُدعى شاخوان محمده، ويبلغ من العمر 44 عاماً، وهو من أهالي قضاء قلعة دزة ضمن إدارة رابرين"، مبيناً أن "الإصابة كانت بطلق ناري في الرأس".

وأوضح لطيف أن "القتيل ينتمي إلى الفوج الثالث من اللواء 28 التابع لوحدات 70 لقوات البيشمركة"، مشيراً إلى أن "الجاني لاذ بالفرار مستغلاً انشغال زملائه بمحاولة إسعاف المصاب".

وأكد أن "القوات الأمنية باشرت تحقيقاً في الحادث، وتواصل جهودها لتعقب الجاني وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".