مقتل بطل عراقي في رياضة كمال الأجسام بحادث إطلاق النار في أربيل

شفق نيوز- أربيل

نعى الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم الأربعاء، البطل العراقي في اللعبة حمودي رياض، بعد مقتله في حادث إطلاق نار بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الاتحاد في بيان إن رئيسه وأعضاءه وكوادره الإدارية والفنية ينعون اللاعب حمودي رياض، الذي توفي مساء اليوم إثر "حادث غادر وجبان" في مدينة أربيل.

ويأتي النعي عقب إعلان مديرية شرطة أربيل عن مقتل ثلاثة أشخاص، إثر شجار مسلح اندلع داخل محطة وقود على شارع كويه وسط المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان أن عاملاً في المحطة أطلق النار على سائق سيارة وراكب كان برفقته، بعد خلاف نشب بين الطرفين، مشيرة إلى أن شخصًا ثالثًا أصيب خلال الحادث وتوفي لاحقًا متأثرًا بجروحه.