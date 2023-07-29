مقتل امرأتين على يد زوجهما في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت، بمقتل امرأتين على يد زوجهما في إدارة منطقة "سوران" المستقلة بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع اليوم حيث أقدم رجل على قتل زوجتيه بواسطة اطلاق النار عليهما في منطقة (كاني) ضمن ادارة "سوران".

واضاف ان "السبب يعود الى خلاف عائلي والقوات الامنية بدأت التحقيق في القضية".

وفي وقت لاحق قالت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" في بيان، إنها تلقت إبلاغاً في الساعة 9:30 من صباح اليوم بأن امرأتين وبسبب استخدام السلاح ضدهما توفيتا، و على الفور و بأمر من القاضي توجه ضباط من قسم شرطة مركز المدينة إلى محل الحادث، وبالتنسيق مع قسم شرطة الادلة الجنائية في "سوران" تم نقل الجثتين الطب العدلي في مستشفى "آشتي" في القضاء.

وأوضحت أن المتهم وهو زوجهما سلم نفسه إلى مديرية "شرطة سوران" قسم شرطة الأنشطة المدنية، مشيرة إلى أن المتهم تم توقيفه بأمر من القاضي و بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقا لشرطة "سوران"، فإن هذا المواطن لم تُسجل عليه أي شكوى لديها.