مقتل امرأة وإصابة زوجها بجريمة في إحدى مدن دهوك

شفق نيوز/ أفادت شرطة عقرة في محافظة دهوك، يوم الاثنين، بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها امرأة، وأصيب زوجها، وسط المدينة، وفرار الجاني. وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وإصابة زوجها (50 عاما)، بجريمة حصلت في حي الروناهي وسط مدينة عقرة". ولفتت إلى أنه "تم نقل الزوج المصاب الى المستشفى للعلاج، بينما نقلت جثة الضحية الى الطب العدلي في دهوك".وذكرت الشرطة أن "الجاني المشتبه به فر من مكان الحادث وتم إصدار أمر اعتقال بحقه والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة".