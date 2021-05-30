سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل امرأة وإصابة أخرى إثر هجوم برمانة يدوية في جمجمال السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T20:55:27+0000
مقتل امرأة وإصابة أخرى إثر هجوم برمانة يدوية في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، بمقتل امرأة وإصابة أخرى بهجوم مسلح على منزل في القضاء.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في حي قادر كرميكان، عند إلقاء رمانة يدوية على منزل تواجدت فيه المرأتين، اصيبتها بجروح بليغة توفيت احداهما حال نقلهما الى المستشفى، مبينا ان إحدى المرأتين في السادسة والسبعين من العمر والاخرى في الرابعة والخمسين.

واضاف المصدر ان جثة القتيلة نقلت الى معهد الطب العدلي في السليمانية فيما بقيت الثانية تحت العناية الطبية.

يشار إلى ان المرأتين من ذوي المؤنفلين ولم يعرف لحد الان الفاعلين ولا السبب في استهدافهما.

related

مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-08-19 04:49:39
مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

Date: 2020-11-26 08:18:09
حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

صحة "جمجمال" في السليمانية تصدر توضيحاً حول الرجل الحامل

Date: 2021-02-18 10:03:33
صحة "جمجمال" في السليمانية تصدر توضيحاً حول الرجل الحامل

العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-03-28 07:44:52
العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:06:05
صور .. مع بدء العام الدراسي انطلاق تظاهرات للمعلمين بمناطق في كوردستان

صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

Date: 2020-12-09 12:03:53
صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

Date: 2020-02-22 19:34:43
السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية

Date: 2021-01-31 08:10:35
لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية