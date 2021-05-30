مقتل امرأة وإصابة أخرى إثر هجوم برمانة يدوية في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، بمقتل امرأة وإصابة أخرى بهجوم مسلح على منزل في القضاء.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في حي قادر كرميكان، عند إلقاء رمانة يدوية على منزل تواجدت فيه المرأتين، اصيبتها بجروح بليغة توفيت احداهما حال نقلهما الى المستشفى، مبينا ان إحدى المرأتين في السادسة والسبعين من العمر والاخرى في الرابعة والخمسين.

واضاف المصدر ان جثة القتيلة نقلت الى معهد الطب العدلي في السليمانية فيما بقيت الثانية تحت العناية الطبية.

يشار إلى ان المرأتين من ذوي المؤنفلين ولم يعرف لحد الان الفاعلين ولا السبب في استهدافهما.