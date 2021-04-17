مقتل امرأة ورجل برصاص مجهولين بريف دير الزور شرق سوريا

شفق نيوز/ قتلا امرأة ورجل اليوم السبت، برصاص مجهولين في بلدة شحيل بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن "مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، فتحا النار من سلاح رشاش على سيارة تقل رجلا وامرأة في مدينة الشحيل بريف دير الزور ما أدى إلى مقتلهما على الفور فيما لاذ المنفذان بالفرار".

وأوضح المصدر أن "أصابع الاتهام تتجه إلى خلايا تنظيم داعش الذي غالبا ما ينفذ عمليات اغتيال بطريقة مشابهة".

وقتل أمس الجمعة، زنار كوباني القيادي في مجلس دير الزور المدني إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على الطريق "الخرافي" الواصل بين الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

ويشهد ريفا الحسكة ودير الزور منذ مطلع العام الجاري تنامي نشاط خلايا تنظيم داعش التي غالبا ما تستهدف وجهاء عشائر موالين للإدارة الذاتية و مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و عاملين في المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية.