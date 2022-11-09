مقتل امرأة على يد شقيقها في السليمانية والشرطة تعتقله بوقت قياسي

شفق نيوز/ ألقت قوات شرطة محافظة السليمانية، القبض على شخص متهم بقتل شقيقته رميا بالرصاص الليلة الماضية إثر خلاف إجتماعي.

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، إن المتهم هاجم في الليلة الماضية منزل شقيقته الكائن في حي (تاڤگه‌) بمدينة السليمانية، وفتح النار عليها ليُصيبها بجروح خطيرة، مضيفة أنه بعد ساعتين توفيت المرأة في المستشفى متأثرة بجراحها بينما فر القاتل إلى مكان مجهول.

وأوضح البيان أنه بعد استحصال قرار قاضي التحقيق وخلال أقل من ساعة تم التمكن من العثور على قاتل المرأة والقي القبض عليه، مع ضبط السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.

ووفقا للبيان فإن المتهم المدعو (ر، ب، م) من مواليد العام 1994 محتجز بقرار القاضي، والتحقيقات جارية معه.