مقترح من إقليم كوردستان لتخطي الأزمة المالية في العراق

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري يوم الخميس إن العراق يمر بأوضاع إقتصادية "صعبة"، وهو بحاجة الى توظيف الامكانيات التجارية كافة في القطاع الخاص من اجل تخطي مشكلة انخفاض اسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا في وقت دعا فيه الى ان يؤدي اصحاب رؤوس الاموال دورا في هذا المجال.

واضاف في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش انطلاق الاجتماع الفصلي لغرف التجارة العراقية المنعقد في اربيل "نحن بحاجة الى جميع الامكانيات التجارية بما يسهم في تجاوز هذه الاوضاع في العراق والاقليم"، مضيفا ان هناك خطة معدة لتنويع مصادر الايرادات المالية في البلاد.

وتابع بالقول "نأمل ان يكون اجتماع غرف التجارة العراقية في اربيل سبيلا للاستفادة من رؤوس الاموال بانشاء مركز اقتصادي في اقليم كوردستان على الاقل لما يمتلكه الاقليم من امن واستقرار و وجود بيئة تستقطب التنويع الاقتصادي".

وتكافح الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية ، الذين نزل الكثير منهم إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج.