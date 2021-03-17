مقاومة عفرين.. فعالية فنية تستذكر الذكرى الثالثة للاجتياح التركي

شفق نيوز/ نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة "روج آفا" يوم الأربعاء فعالية فنية تستذكر مقاومة عفرين في الذكرى السنوية الثالثة على الاجتياح التركي للمدينة الكوردية.

وبدأ مدرسون وطلاب كلية الفنون الجميلة برسم لوحات تعبر عن مقاومة عفرين أمام الحديقة العامة بمدينة القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقال الفنان التشكيلي أمين عبدو لوكالة شفق نيوز إن "الفعالية تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على احتلال تركيا لعفرين حيث عبر المشاركون من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة روجآفا عن رفضهم للاحتلال والانتهاكات التي تجري بحق أهالي المنطقة عبر اللون والخط في لوحاتهم".

وأضاف عبدو أن "على العالم الحر الوقوف على الانتهاكات والأحداث التي تجري في عفرين والمعاناة التي تواجه المتبقين من أهلها في عفرين ونتمنى ان نشهد قريبا احتضان عفرين لمعرض مشابه لهذا بعد تحريرها".

وقالت سولين أوسي طالبة في جماعة روجآفا ومشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز، "هذه اللوحات التي تعبير عن مآساة عفرين وأهلها وتؤكد استمرار المقاومة لغاية تحرير عفرين".

وأوضحت أوسي "كفنانين اردنا اليوم التعبير عما يجري في عفرين من انتهاكات من خلال اللوحة واللون والريشة لنوصل معاناة أهالي عفرين وخاصة المهجرين منهم للعالم فعفرين هي قلب كوردستان سوريا".

وبدأت تركيا في 20 يناير / كانون الثاني 2018 عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين الكوردية شمال سوريا وتمكنت إلى جانب فصائل سورية موالية لها من السيطرة على المدينة في 18 آذار بعد انسحاب وحدات حماية الشعب منها.

وتشير تقارير منظمات أممية وحقوقة إلى ارتكاب "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا انتهاكات لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم حرب من اختطاف وتعذيب وابتزاز واغتيالات متكررة ومستمرة في مناطق عفرين وسري كانه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.