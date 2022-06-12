مقاول ينهي حياته شنقاً في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة اربيل، اليوم الاحد، بأن مقاولاً يعمل في مجال البناء اقدم على الانتحار بشنق نفسه بسبب مشاكل مادية وعائلية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مقاولاً يدعى (احمد ..) اقدم، اليوم، على الانتحار بشنق نفسه في اربيل بسبب عدم تمكنه من استحصال امواله من احدى الشركات الاستثمارية العاملة في مجال البناء، مبينا انه مديون لعمال ومقاولين اخرين يطالبونه باجورهم واموالهم.

وأضاف المصدر، ان الضحية لديه أيضاً مشكلات عائلية ساهمت مع الضغوط النفسية على اقدامه على الانتحار.

وأشار المصدر الى ان جثمان الضحية مازال في معهد الطب العدلي باربيل، موضحاً ان عائلته قررت تسلم جثمانه صباح غد الاثنين وعقد مؤتمر صحفي للحديث عن القضية وانهم سيرسلون الجثمان الى شمال كوردستان (كوردستان تركيا).