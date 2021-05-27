مقاولو السليمانية: الحكومة مدينة لنا بـ3 ترليونات دينار

شفق نيوز/ أعلن فرع السليمانية لإتحاد المقاولين في إقليم كوردستان يوم الخميس أن حكومة الإقليم مدينة للمقاولين بمبلغ مالي مقداره ثلاثة ترليونات دينار وأنها لم لا تصرفها لهم في وقت ماضية هي بتخصيص أموال لمشاريع جديدة.

وقال ناجي شيخ عز الدين رئيس الفرع في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية إن العديد من المشاريع توقفت وأُغلقت شركات مقاولة بسبب عدم صرف المستحقات المالية.

وأضاف أنه منذ العام 2014 تعطل تنفيذ المشاريع والتي هي تزيد على أربعة آلاف مشروع، وفي الوقت الراهن أكثر من 2500 مشروع لم يتم إنجازها، مردفا بالقول إن: الحكومة مدينة للمقاولين بقرابة ثلاثة ترليونات دينار.

شيخ عزالدين قال ايضا: إن أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت، وزادت الإيرادات المالية للإقليم، وينبغي لحكومة كوردستان تسديد القروض التي بذمتها منذ 7 سنوات للمقاولين، منوها إلى أن حكومة الإقليم خصصت مبالغ مالية لمشاريع جديدة في الوقت الذي لم تصرف فيه أموال المشاريع القديمة لتبقى غير منجزة.