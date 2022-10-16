مقاولون من السليمانية يعلنون إفلاسهم: أموالنا تمت مصادرتها من بنوك كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مقاولو السليمانية، يوم الأحد، أن 75 ‎%‎ منهم قد أفلسوا نتيجة مصادرة أموالهم من البنوك في إقليم كوردستان.

وقال المقاول جمال صديق خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، "لقد أضعفت حكومة إقليم كردستان سلطتها من خلال إهمال القطاع الخاص، وخاصة نحن المقاولين الذين لعبنا دورًا مهمًا في مشاريع إعادة الإعمار في إقليم كوردستان وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وحركة السوق"، مضيفا، "منذ ما يقرب من تسع سنوات، وبعد اندلاع الحرب ضد داعش، تمت مصادرة أموالنا من البنوك وبقي العديد من مشاريعنا غير المكتملة كما هي".

وتابع "نعرب عن استيائنا من اللامبالاة التي تمارسها الحكومة معنا ونعلن بوضوح عدم دفع الأموال وتعليق المشاريع وتعليق المشاريع ووقف الرهائن القانونيين وعدم العمل بصكوك المقاولين حتى في المؤسسات الحكومية، بالرغم موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد على صرف صكوك المقاولين".

وأكد صديق، ان "873 مشروعا غير مكتمل في محافظة السليمانية بقي على حاله، ما يعني أن 75% من المقاولين أفلسوا ، والذين عددهم 920 مقاولا في محافظة السليمانية".

وتابع، ان "عدم استخدام هذه الصكوك علامة خطيرة على السوق ، وهو مؤشر على عدم مبالاة هذه الحكومة تجاههم وعدم مصداقيتها".

وبين صديق؛ أن "هذا يعد ظلماً كبيراً ولا يمكننا السكوت عليه ويجب اتخاذ الآليات المناسبة بالتشاور مع اتحاد المقاولين".