مقاضاة ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كوردستان

شفق نيوز/ أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كوردستان، رابطاً ذلك بوجود قرابة الف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الاقليم.

وقال محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقده امام محكمة السليمانية، إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الاقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والاغذية التي يتم تناولها.

واضاف ان اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كوردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك كون ان المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين والذي يدفع بتشغل الف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.

كما أشار محمد إلى انه اقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.

وبين انه في الفترة الماضية اقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وان يساوي بين "الفقير والقوي" في أحكامه.