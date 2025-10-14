مقاتلون عماليون يسقطون طائرة مسيّرة في جبال قنديل بإقليم كوردستان

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بتمكن مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني من إسقاط طائرة مسيرة في سلسلة جبال قنديل في إقليم كوردستان دون تسجيل اصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة سقطت في المنطقة الواقعة بين قريتي "برد شال وزارة كةلي" ضمن المثلث الجبلي القريب من الحدود العراقية التركية.

واضاف المصدر ان المعلومات الاولية تشير الى ان الطائرة تم اسقاطها من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني المتمركزين في تلك المنطقة التي تشهد بين فترة واخرى مواجهات مسلحة مع الجيش التركي قبل التوصل الى اتفاق سلام بين الجانبين.