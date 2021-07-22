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مقاتلات تركية تُغير على بلدة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-22T09:29:52+0000
مقاتلات تركية تُغير على بلدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية يوم الخميس قصفها لمناطق في ناحية جمانكى التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وافاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بان طائرات تركية قصفت ولعدة مرات صباح اليوم مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قرية بيركيات ضمن حدود ناحية جمانكى بقضاء العمادية دون التمكن من معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

يذكر ان ناحية جمانكي بقضاء العمادية تتعرض مناطقها بين الحين والاخر لقصف من قبل الطائرات التركية ضمن العمليات العسكرية التي بدأ بها الجيش التركي في الثالث والعشرين من شهر نيسان المنصرم لضرب أهداف لحزب العمال الكوردستاني.

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