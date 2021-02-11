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مقاتلات تركية تقصف قريتين شمال شرقي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-11T17:13:30+0000
مقاتلات تركية تقصف قريتين شمال شرقي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ناحية جمانكي شمال شرقي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بأن مقاتلات تركية قصفت قريتين في الناحية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية قصفت، مساء اليوم، قريتي بيركات و مراني التابعتين لناحية جمانكي"، مبيناً أن "القصف استهدف أنفاقاً حفرها عناصر الحزب العمال الكوردستاني في القريتين".

وأشار المصدر إلى أن "المقاتلات الحربية التركية ماتزال تحوم فوق سماء ناحية جمانكي".

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي التابع لحزب العمال الكوردستاني هيوا زاكروس، في تصريح ادلى به في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت، اليوم، موقعاً بجبل كارة (شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان)، يأوي اسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركية.

وامتنع زاكروس عن الافصاح عن خسائر حزب العمال الكوردستاني "لعدم وجود احصاء بهذا الصدد كون المعارك تشمل مناطق واسعة من سلسلة جبل كارة"، إلا أنه أشار إلى أن خسائر الجيش التركي وصلت الى تسعة قتلى من المراتب.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر أمس الأربعاء العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح، في جبل "كارة".

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