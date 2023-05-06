مقاتلات تركية تشن غارتين على مواقع عمالية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية التركية، قبل ظهر اليوم السبت، غارتين على مواقع عناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز ان، القصف ركّز على منطقة قريبة من قريتي "كوهرزي و بلافة" التابعتين لقضاء العمادية شمال دهوك، مضيفا ان القصف احدث حالة من الهلع والخوف لدى اهالي القريتين بسبب قوة الضربة.

يذكر ان هذه المنطقة تتعرض بشكل شبه يومي للقصف من قبل الطائرات التركية منذ أسبوع بسبب تمركز مسلحي حزب العمال الكوردستاني فيها متحصنين في كهوف وأنفاق داخل الجبل.