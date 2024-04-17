مقاتلات تركية تشن غارة جوية جديدة على إقليم كوردستان والأهالي يبدون مخاوفهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بشن الطائرات الحربية التركية غارة جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية، ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "منطقة نهيلي الموجودة في سفوح سلسلة جبل متين تعرضت لسلسلة من القصف الجوي التركي، دون معرفة الخسائر الناجمة عن هذه الغارة".

من جانبهم، عبر سكان القرى المجاورة في هذه المنطقة عن مخاوفهم الشديدة بسبب التصاعد الخطير للصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي. وأعرب مجيد حميد، من قرية كوهرزي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن قلقه، مردفاً بالقول: "لا يمكننا الخروج من قريتنا مزارعنا أصبحت مهجورة وهو موسم الزراعة الآن واستمرار الزراعة هو مصدر رزقنا الوحيد".

وأشار مواطن آخر، إلى أن "القلق ليس محصوراً فيهم فقط بل أصبح شاملاً لجميع أهالي المنطقة حيث يعيشون في حالة رعب مستمرة نتيجة للصراع المستمر بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال.

وتابع: "يومياً نشهد قصفاً عشوائياً للجيش التركي في مناطق عدة بسلسلة جبل متين، وهذا الأمر يجعل الأوضاع أكثر توتراً وتعقيداً".

وتتزايد المخاوف والتوترات في المنطقة مع استمرار التصعيد العسكري بين تركيا وحزب العمال، هذا ويبقى السكان محاصرون بين خيارين مريرين إما البقاء وسط خطر الصراع، أو الفرار مع خسارة مصادر رزقهم وموروثهم الزراعي.