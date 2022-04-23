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مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-23T19:33:27+0000
مقابل فدية .. داعش يطلق سراح راعي أغنام بعد أسابيع من اختطافه قرب إقليم كوردستان

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في مديرية الأمن الآسايش في إقليم كوردستان، يوم السبت، بإطلاق سراح راعي اغنام اختطفه داعش في الاول من الشهر الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تنظيم داعش أطلق سراح راعي اغنام يُدعى "فرحان ياسين" بعد اختطافه في الأول من الشهر الحالي في قرية (داووده)الواقعة بين أطراف قضاءي كفري طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وأكد المصدر أن عناصر داعش ساومت ذوي الراعي على فدية مالية بلغت ٢٦ الف دولار أمريكي.

من جهته قال رئيس كمال مدير آسايش قضاء طوز خورماتو لوكالة شفق نيوز، انه تم تحرير الراعي الكوردي المختطف من قبل ارهابيي داعش منذ 3 اسابيع عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأضاف ان الارهابيين قاموا عند الساعة الـ 12 ظهرا من يوم 30 آذار بإختطاف الراعي الكوردي فرحان ياسين صابر في منطقة بين قريتي سالم ونوجول في منطقة داودة، مبينا انه تم مساء اليوم تحرير الراعي مقابل فدية بلغت 20 الف دولار أمريكي وتم تسليمه الى ذويه في قرية ساليي بمنطقة داووده التابعة لناحية نوجول بقضاء كفري.

بدوره قال شقيق الراعي المختطف شالاو ياسين لوكالة شفق نيوز، إن شقيقه وصل إلى منزله بعد 23 يوما من اختطافه في قرية "داووده" على طريق منطقة بالكانه في أطراف قضاء كفري.

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