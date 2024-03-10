مفوضية أربيل: لم نسجل أي كيان او حزب سياسي لغاية الآن للمشاركة بانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، آخر تفاصيل انتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها في العاشر من شهر حزيران المقبل.

وقال مسؤول قسم الاحزاب والمرشحين في مكتب اربيل لمفوضية الانتخابات فرهاد اسعد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك 29 مرشحاً مستقلاً تم تسجيل اسمائهم بعد تسلمهم استمارة المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان".

وأشار الى أن "سبعة كيانات سياسية سحبت استمارة المشاركة، لكن لحد الآن لم يتم تسجيل اي حزب او كيان سياسي".

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد 3 آذار 2024، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.