مفوضية دهوك: نسبة مشاركة النازحين لم تتجاوز 10% حتى الآن (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلن مكتب مفوضية انتخابات دهوك، يوم الأحد، ان عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين تسير بشكل جيد.

وقال مدير المكتب خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المشكلات الفنية ظهرت في عدد من المراكز وخاصة في أجهزة البصمة إلا أن الفرق الفنية تمكنت من معالجتها بسرعة بعد استخدام الأجهزة الاحتياطية التي جرى تجهيز المراكز بها بنسبة 50%".

وأضاف أن "نسبة مشاركة النازحين حتى الآن منخفضة اذ بلغت نحو 10% بينما وصلت نسبة تصويت القوات الأمنية الى 50%"، متوقعاً ارتفاعها خلال الساعات المقبلة.

وأشار عباس، إلى أن "الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الجهات المختصة تسير بشكل منظم دون تسجيل أي خروق أو مشكلات تعيق سير العملية الانتخابية".

في المقابل، أكد غلام اسحاق، مبعوث الأمم المتحدة عقب زيارته لاحد مراكز التصويت في مخيم شاريا للنازحين جنوب دهوك، أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأشار اسحاق، في تصريح لوسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الأمم المتحدة حريصة على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وسلس وفقا لأحكام الدستور والقوانين المعتمدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة.