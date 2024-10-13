مفوضية دهوك تستكمل استعداداتها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، يوم الأحد، عن اكتمال استعداداته لتنظيم انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الجاري.

وقال مدير المكتب خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب تسلم الأجهزة والمستلزمات الضرورية كافة وتم التحقق من جاهزيتها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة".

وأكد أن "الحملة الدعائية للانتخابات تجري بشكل منظم حتى الآن ولم تتلقى المفوضية أي شكاوى رسمية بشأن خروقات أو انتهاكات"، مشيراً إلى أن "المفوضية قامت بفرض غرامات على عدد من المرشحين الذين خالفوا قواعد الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة".

وأضاف أن "عملية توزيع البطاقات البايومترية ما تزال مستمرة ومن المقرر أن تنتهي في 15 من الشهر الجاري"، موضحاً أن "نسبة الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم حتى الآن بلغت 98% مما يعكس استجابة إيجابية من الناخبين في المحافظة".

يذكر أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات في محافظة دهوك يبلغ 738 ألف ناخب موزعين على 264 مركزاً انتخابياً عاماً و33 مركزاً للتصويت الخاص ما يعكس جاهزية كاملة لضمان مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي.