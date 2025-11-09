مفوضية انتخابات كوردستان: نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت 98% في الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أعلن مسؤول مكتب انتخابات إقليم كوردستان، نەبەرد عمر، مساء اليوم الأحد، أن عملية التصويت الخاص جرت اليوم في جميع مناطق العراق والإقليم بنجاح، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في كوردستان بلغت 98%.

وقال عمر في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية سارت بسلاسة دون أي مشاكل تُذكر، وجميع الإشكالات التي ظهرت في الانتخابات السابقة تمت معالجتها بالكامل، ما جعل هذه الجولة تمرّ بشكل منظم وناجح".

وأضاف أن نسبة المشاركة العامة بلغت 98%،، مبيناً أنه "حتى الآن لم تصلنا أي طعون".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.

وذكر رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عمر أحمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "الاقتراع الخاص جرى في أجواء آمنة، وكان عدد المشاركين الكلي مليوناً و100 ألف مشارك من أصل مليوناً و313 ألف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 82.42%".

وأشار أحمد إلى أن "محطات الاقتراع الخاص كانت 4501 محطة وللنازحين 97 محطة".

ويشارك في الاقتراع الخاص 1.313.980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26.538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.