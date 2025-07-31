مفوضية السليمانية: نسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان أعلى من الانتخابات الاتحادية

شفق نيوز- السليمانية

كشف مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السليمانية، يوم الخميس، عن انخفاض نسبة المرشحات في الانتخابات النيابية الاتحادية المقبلة، مقارنة بنسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان السابقة، معلناً عن عدد الأحزاب والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات.

وقال مدير المكتب، أمانج عزيز، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تسعة أحزاب سياسية قدمت مرشحيها لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وبلغ عددهم 130 مرشحاً، بينهم 37 امرأة و94 رجلاً، إضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين، وجميعهم ذكور".

وبيّن عزيز أن "جميع القوائم التزمت بتعليمات المفوضية التي تنص على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 25%، لكن هذه النسبة تُعد أقل مما كانت عليه في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة، حيث بلغت آنذاك 30%"، عازياً هذا التراجع إلى طبيعة القانون الانتخابي العراقي الذي حدد النسبة بـ25%.

من جانبها، اعتبرت الأكاديمية والنائبة السابقة في برلمان كوردستان، بهار محمود، أن "النسبة الحالية تُعد جيدة، لكنها تمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة، وليس الحد الأعلى".

وأوضحت في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة تمثيل النساء يمكن أن ترتفع في حال شارك عدد كبير من النساء وتمكّنّ من الفوز خارج نظام الكوتا، وهو ما يحدث عادة في كل دورة انتخابية".

وأضافت محمود "الكوتا تظل ضرورية لأنها تساهم في تجاوز ضعف وعي المواطن بدور المرأة، حيث ما يزال هناك جزء من المجتمع لا يمنح المرأة حقها الكامل في التمثيل السياسي".

وأكدت على "أهمية أن لا تقتصر مشاركة المرأة على الجانب التشريعي وسن القوانين فقط، بل تمتد لتشمل المشاركة التنفيذية، لما للمرأة من دور فعّال في مختلف مجالات الحياة"، مشيرة إلى أن "وجود المرأة في مواقع صنع القرار التشريعي سيجعل صوتها أقوى في الدفاع عن قضايا المجتمع، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء".