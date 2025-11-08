مفوضية الانتخابات: أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم التصويت بالاقتراع الخاص في كوردستان

شفق نيوز - اربيل

أعلن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كوردستان نبرد عمر، يوم السبت، أن أكثر من 26 ألف نازح يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص غدا الأحد في محافظتي اربيل ودهوك، مؤكداً استكمال جميع الاستعدادات لبدء التصويت الخاص والعام.

وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن 270 ألف شخص يحق لهم التصويت بالاقتراع الخاص بينهم أكثر من 26 ألفا من النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح في اربيل ودهوك.

وأضاف أنه "تم تسليم مراكز الاقتراع، التي تشمل مراكز المدارس، بالكامل إلى المفوضية العليا للانتخابات العراقية،بعد أن تم توزيع المعدات والمستلزمات فيها"، مشيرا إلى نشر قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان في هذه المراكز، ومهمتها حماية تلك المراكز في التصويت الخاص والعام".

كما أكد عمر أن أبواب مراكز الاقتراع ستُفتح في الساعة السابعة صباحًا غدًا، وتستمر لغاية السادسة مساءً.

ونوه الى أنه لغاية الآن توجد حوالي 45 الف بطاقة ناخب في مراكز التسجيل البيومترية لم تُسلَّم لأصحابها في اقليم كوردستان، لذلك ستستمر المفوضية في عملية التسليم حتى يوم الانتخابات.

وبخصوص الحملة الانتخابية، قال مسؤول المفوضية، إنه "بعد انتهاء الحملة الانتخابية للمرشحين والقوائم والكيانات السياسية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الساعة السابعة صباحًا اليوم، لم تُسجل أي خروقات او مخالفات لغاية الآن".