مفوضية الانتخابات: 26 ألف نازح سيشاركون في الاقتراع الخاص في دهوك

شفق نيوز- دهوك

كشف مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم السبت، عن عدد النازحين المتواجدين في المحافظة، الذين سيشاركون في انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر انطلاقها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال مدير مكتب دهوك للمفوضية خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب تسلم جميع الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم فحصها وتدقيق سجلات الناخبين وأوراق الاقتراع استعدادا لتوزيعها لاحقا على جميع المراكز والمحطات الانتخابية في المحافظة".

وأضاف أن "محافظة دهوك تعد من المحافظات النظيفة أمنيا وانتخابيا، حيث لم تسجل حتى الآن أي خروقات خلال الحملة الدعائية للانتخابات"، مؤكداً أن "الأجواء الانتخابية تسير بانسيابية وهدوء".

وفيما يتعلق ببطاقة الناخب أشار مدير المكتب إلى أن "نسبة تسليم البطاقات تجاوزت 96 بالمائة، وأن عملية التوزيع ما تزال مستمرة لضمان مشاركة أوسع في يوم الاقتراع".

وأكد عباس أن "نحو 796 ألف ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات ضمن حدود محافظة دهوك، موزعين على 278 مركزا انتخابيًا"، مبينا أن "هناك أكثر من 26 ألف نازح سيشاركون في الاقتراع الخاص المقرر اجراؤه في 9 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن 22 محطة انتخابية داخل المخيمات وخارجها".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.