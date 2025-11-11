المفوضية: 27 جهازاً للتصويت واجهت مشاكل تقنية في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، أن 27 جهاز تصويت واجهت مشاكل تقنية خلال الاقتراع العام في إقليم كوردستان، وتمت معالجتها فيما بعدُ.

وقال رئيس مكتب المفوضية في الاقليم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد مراكز الاقتراع في الإقليم يبلغ 1312 مركزاً تضم 5599 محطة تصويت، مبيناً أنه منذ انطلاق العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحاً، واجهت 27 جهاز تصويت بعض المشاكل التقنية، لكن الفرق الفنية تمكنت من إصلاحها سريعاً".

وأضاف أن عملية التصويت تجري الآن بصورة طبيعية ومنظمة في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "الاقتراع سيستمر لغاية الساعة السادسة مساءً، وبعد انتهائه ستُرسل البيانات والمعلومات إلى بغداد عبر أجهزة مخصصة، فيما ستُعاد الذاكرات وصناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية العليا".

وأكد أن المفوضية تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال فرقها الميدانية وغرف المراقبة المركزية لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.