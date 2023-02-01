مفوضية الانتخابات ترد شكوى لاهور جنكي ضد بافل طالباني

شفق نيوز/ ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، شكوى تقدم بها الرئيس المشترك "المعزول" لاهور شيخ جنكي ضد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ووفقاً لقرار لمجلس المفوضين صادر يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي فقد تمت المصادقة على قرار مكتب شؤون الاحزاب والمنظمات الذي صدر في 15 كانون الثاني 2023 الذي عد الاجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني بتعديل النظام الداخلي للحزب وقراراته الخاصة بالمكتب السياسي للحزب "صحيحة ومشروعة.

وكان رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني قد اتخذ قرارا بعزل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور الشيخ جنكي من منصبه رئيسا مشتركا للحزب وعرف بنفسه رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني.