المفوضية: تدني نسبة المشاركة في دهوك حتى منتصف النهار بسبب مشاكل فنية

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك، يوم الأحد، أن نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية جاءت دون مستوى الطموح لغاية الان، مشيرا الى ان المحافظة اعتادت على تسجيل اعلى نسب اقبال في الانتخابات السابقة.

وأوضح خالد عباس مدير مكتب المفوضية في دهوك في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان العملية الانتخابية واجهت بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالاجهزة المستخدمة في التصويت الا ان فرق الصيانة تمكنت من التعامل معها بشكل فوري.

واضاف ان تحديات واجهت قراءة بصمات بعض الناخبين خلال التصويت البايومتري، حيث أظهرت الإحصائيات أن نحو 5% من الناخبين سيحق لهم التصويت من الذين لم تتم قراءة بصماتهم في عملية البايومتري، بينما سيتم حرمان أي شخص لم تقرا بصمته بشكل نهائي من الادلاء بصوته خلال عملية التصويت التزاما بالقوانين المفوضية.

واعرب عباس عن قلقه من احتمال تزايد اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الساعات الاخيرة من التصويت ما قد يؤدي الى ضغط كبير على المراكز ويؤثر على انسيابية العملية الانتخابي.

وشهدت عملية التصويت في الاقتراع العام في إقليم كوردستان، التي بدأت منذ صباح اليوم الأحد، بعض الإشكاليات، أبرزها عدم ظهور بصمة بعض الناخبين، ولاسيما لدى كبار السن، وفقًا لمراسلي وكالة شفق نيوز، في محافظات ومناطق الإقليم.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215,960 عنصرا في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويتنافس المرشحون في اربيل على 32 مقعدا في اربيل العاصمة، وفي محافظة السليمانية على 36 مقعدا، وفي محافظة دهوك على 24 مقعدا، وفي حلبجة على ثلاثة مقاعد، وتوزعت مقاعد الكوتا الخمسة للمكونات على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومثلهما في السليمانية، ومقعد واحد في دهوك.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع اجراؤها في العام 2022.

الجدير بالذكر أن إقليم كوردستان شهد منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن المنصرم خمس دورات برلمانية، وهذه هي الدورة السادسة.