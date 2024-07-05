"مفاجأة" باعتقال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.. مُتهم بتفجير سيارته في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في السليمانية، يوم الجمعة، عن سبب اعتقال القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني عطا سراوي.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "عطا سراوي اعتقل بموجب المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة تفخيخ سيارته وتفجيرها في السليمانية".

كما أكدت مصادر أخرى لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "اللجان التحقيقية المكلفة بقضية تفجير سيارة عطا سراوي، أكملت التحقيق قبل نحو أسبوعين وسلمت الملف لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قباد طالباني، وهمها أمرا بأن يأخذ القضاء مجراه في التحقيق وأن تكون الإجراءات قضائية".

وفي 19 نيسان/ أبريل 2024، وقع انفجار في حي سرجنار بالسليمانية، استهدف سيارة عطا سراوي، العضو القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني في حينها، إنه "تم تكليف جميع القوات الأمنية بالتحقيق في الحادث ولن يُسمح لأحد بزعزعة السلام والوضع في السليمانية".

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت العضو السابق في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني عطا سراوي في مطار السليمانية أثناء عودته من السفر خارج الإقليم.

ومن المقرر أن تعقد عشيرة عطا سراوي عصر اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً تبين فيه ردها على عملية اعتقاله.