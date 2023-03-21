مع هطول الأمطار.. عوائل من السليمانية تحتفل بطريقتها الخاصة بنوروز (صور)

شفق نيوز/ لم تمنع الأمطار وسوء الأحوال الجوية في اقليم كوردستان العديد من العائلات في السليمانية من الاحتفال بمناسبة أعياد نوروز بطريقتها الخاصة.

وقالت هوراز أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "يوم الحادي والعشرين من آذار يمثل يوم الطبيعة لنا نحن الكورد لهذا نعد الخروج إلى الطبيعة من أهم وأولى الطقس لهذا اليوم، لهذا علينا تقبل ما تخبئه لنا الطبيعة من مفاجأت في هذا اليوم".

وأضافت أحمد؛ أن "اليوم وبسبب تساقط الأمطار ومنذ ليلة أمس تجدون ان الأجواء متقلبة نوعا ما لكننا قررنا الخروج للطبيعة برفقة اصدقائنا واقاربنا لنتفائل باليوم الجديد والأول من هذا العام والحمد لله بدأ هذا اليوم من هذا العام بأمطار الخير والبركات التي تعد وفقا لموروثاتنا الشعبية بأنها معلم من معالم الخير".

واشارت هوراس انهم خرجوا هذا اليوم اطراف قضاء دوكان وقاموا بجلب الخيم معهم وبعضهم جاء بأكياس كبيرة يحتمي بها من قطرات المطر التي تهطل بين الحين والآخر.