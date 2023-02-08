مع فتح حساب بنكي.. أربيل ودهوك تطلقان حملة إغاثية للمتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ أطلقت محافظتا اربيل ودهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، حملة إغاثية للمتضررين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وخلفت عشرات الآلاف بين ضحية ومصاب.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المحافظة اتخذت العديد من الاجراءات لاعلان هذه الحملة ومنحت الصلاحية لجميع القائمقاميات في حدود المحافظة لاعلان حملات الاغاثة ".

واضاف ان "الحملة سيتم البدء بها يوم غد وسيتم فتح مخيمات لتلقي المساعدات وسط مدينة اربيل"، مشيرا الى "فتح حساب بنكي لتحويل الاموال للمواطنين الذين يتبرعون بها".

وتابع خوشناو ان "واحدة من الاجراءات الاخرى هي التنسيق مع وزارة الاوقاف للتوعية والتشجيع على التبرع والمشاركة في هذه الحملة"، مبينا ان "مدة الحملة غير محددة".

من جانبها، اعلنت محافظة دهوك أيضا اطلاق حملة لجمع المساعدات لضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وقال على تتر محافظ دوك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل لجنة للإشراف على جمع التبرعات في المحافظة والاقيضة والنواحي التابعة لها والتي تبدء يوم غد الخميس".

وعن المواد المطلوبة لاغاثة الضحايا قال تتر "ندعو المواطنين بالتبرع بالمال او المواد المنزلية وكذلك مواد غذائية جافة ومعلبة اضافة الى الملابس".

واشار الى ان "9 مناطق في داخل مركز مدينة دهوك قد خصصت لاستلام المواد المطلوبة للاغاثة".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان وفي هذا الصدد، قرر خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء، إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المنكوبين، كذلك وجّه المحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وقال رئيس المجلس مسرور بارزاني، إن "إقليم كوردستان سيقدم كل المساعدات الممكنة لضحايا الكارثة، إذ وصلت أولى قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة إلى تركيا، وستتواصل العملية، وفي الوقت ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا".

هذا وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 9057 والجرحى إلى 52979 والمباني المنهارة إلى 6444، وفقاً لما اعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال أردوغان، "أمامنا مهام صعبة ونواجه كارثة كبرى ممتدة على مساحة كبيرة وسط أحوال جوية صعبة".