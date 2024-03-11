مع أذان المغرب.. الطيران التركي يقصف قرى العمادية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الاثنين، بتعرض قرى قضاء العمادية في محافظة دهوك، لقصف جوي من قبل الطائرات التركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية نفذت غارات جوية مساء اليوم على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة قضاء العمادية شمالي دهوك"، مبيناً أن "الغارة تم تنفيذها تحديداً مع أذان المغرب".

وأضاف المصدر أن "الهجمات استهدفت بالقرب من قرية سبينداري في سفوح جبل كارة وبعد ذلك خلال فترة قصيرة من حوالي 5 دقائق تعرضت قرية سركلى في منطقة نهلى على سفوح جبل متين للقصف"، لافتاً إلى أنه "لم تتم معرفة الخسائر الناجمة عن القصف حتى الآن".

وتتعرض مناطق العمادية بمحافظة دهوك وبعض مناطق إقليم كوردستان، إلى ضربات جوية بشكل شبه يومي، ينفذها سلاح الجو التركي، ويستهدف من خلالها عناصر وقيادات حزب العمال الكوردستاني المنتشرة هناك.