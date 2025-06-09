مع آخر أيام العيد.. "كلي علي بيك" يعج بالسائحين (صور)

شفق نيوز/ يشهد منتجع "كلي علي بيك"، السياحي في محافظة أربيل إقبالاً متزايداً من السائحين القادمين من مختلف المحافظات العراقية، الذين أعربوا عن سعادتهم بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة التي يتميز بها المنتجع.

ويقع منتجع "كلي علي بيك" شمال شرق أربيل، ويُعد واحداً من أبرز المقاصد السياحية في إقليم كوردستان، حيث يتميز بشلالاته المتدفقة والطبيعة الجبلية الخضراء التي تحيط به، فضلاً عن المناخ المعتدل الذي يجذب الزوار، لا سيما خلال موسم الصيف.

في هذا السياق، عبّر "علاء" وهو سائح قادم من العاصمة بغداد، لوكالة شفق نيوز، عن إعجابه بالمنتجع قائلاً: "زيارتي إلى كلي علي بيك كانت بمثابة استراحة حقيقية من صخب المدينة وحرارتها"، مبيناً أن "الطبيعة هنا ساحرة والأجواء معتدلة جداً مقارنة ببغداد والتنظيم جيد والخدمات السياحية متوفرة ما أضفى طابعاً مريحاً على رحلتنا".

فيما أوضحت "سميرة" وهي سيدة جاءت مع عائلتها من محافظة نينوى، أن "المنتجع يشكل وجهة مثالية للعائلات"، مضيفةً أن "المنتجع مجهز بشكل جيد لاستقبال العائلات، حيث تتوفر العديد من الخدمات مثل أماكن الاستراحة والمطاعم والأسواق الصغيرة، الأجواء هنا هادئة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة مع الأطفال لاسيما خلال عطلة العيد".

وأشارت إلى أن "الطبيعة الخلابة والمياه المتدفقة في الشلال تمنح الزائر شعوراً بالراحة والاسترخاء، وقد لاحظنا اهتماماً كبيراً من القائمين على المكان بنظافة المرافق العامة، وهو أمر نثني عليه".

إلى ذلك، ذكر "محمود" و هو موظف حكومي قادم من بابل، أن "إدارة الموقع عملت خلال الفترة الماضية على تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد السياح في موسم العطلات والأعياد"، مؤكداً أن "الإقبال الكبير يعكس مدى نجاح الجهود المبذولة في تعزيز القطاع السياحي في إقليم كوردستان".

ويُعرف "كلي علي بيك" بجمال شلالاته التي تتدفق من بين الصخور، حيث تشكل لوحات طبيعية تجذب أنظار الزائرين، كما يتميز المنتجع بوجود مناطق مخصصة للجلوس والتنزه، إضافة إلى أسواق لبيع المنتجات المحلية التي تحظى بإقبال واسع من السياح.

كما يعد المنتجع من أقدم وأشهر الوجهات السياحية في كوردستان العراق، وقد حافظ على مكانته كأحد أبرز معالم الجذب السياحي بفضل مزيجه الفريد من الطبيعة الساحرة والخدمات السياحية المتطورة.

وتوقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان استقبال أكثر من 300 ألف سائح خلال عطلة عيد الأضحى هذا العام علما أن العدد بلغ 220 ألف سائح في نفس المناسبة العام الماضي.