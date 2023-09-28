مع حلول الخريف .. محافظ السليمانية يوجه رسالة للسكان بشأن أمن منظومات الغاز المنزلية

شفق نيوز/ حث رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، يوم الخميس، المواطنين على توفير الأمن الكامل لمنظومة الغاز وأي وقود وطاقة أخرى يستخدمونها في منازلهم وذلك مع قرب حلول فصل الشتاء.

وقال أبو بكر في رسالة "مع حلول فصل الخريف ، نؤكد لكم أن الجهات الحكومية ذات الصلة ، في جميع مجالات الخدمة ، تواصل واجبها باخلاص، وتراقب وتتابع باستمرار جميع مجالات الخدمات العامة ، وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وخاطب المحافظ السكان قائلا "أدعوكم إلى توفير الأمن الكامل لنظام الغاز وأي أنواع أخرى من الوقود والطاقة التي تستخدمونها في منازلكم".

تحذير محافظ السليمانية يأتي على خلفية مصرع 15 شخصا واصابة 12 آخرين بجروح بسبب انفجار منظومة غاز داخل منزل مكون من طابقين في السليمانية في فصل الشتاء الماضي.