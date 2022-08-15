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مع توافد الوفود السياسية لأربيل.. اجتماع "مهم" للديمقراطي الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-15T06:59:25+0000
مع توافد الوفود السياسية لأربيل.. اجتماع "مهم" للديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد  المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، اجتماعا وصف بأنه "مهم".

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كاكمين نجار، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيتم فيه مناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع الحالية في العراق".

واضاف نجار، ان "هذا الاجتماع يُعد مهما للمكتب السياسي خاصة مع توافد الوفود السياسية الى أربيل".

ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري الى اربيل، والتي ناقشت العديد من الملفات من بينها اعادة الانتخابات البرلمانية وحل الانسداد السياسي.

وأمس الاحد، قال مصدر سياسي مطلع في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن زعيم ائتلاف الفتح والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، طلب من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، التوسط لدى مقتدى الصدر من أجل الدخول في تفاوض ثنائي يجمع التيار الصدري، والإطار التنسيقي.

ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح أمس الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والتقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ومسؤولين أخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية ولقاء قادة أحزاب.

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