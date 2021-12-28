مع "تجاهل" بغداد.. نازحو دهوك وسط الثلوج دون وقود للتدفئة

شفق نيوز / تعاني العائلات النازحة في المناطق الشمالية من محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، من ظروف إنسانية صعبة بسبب الأجواء الباردة وتساقط الثلوج، مع نقص حاد في المحروقات.

نائف خلف، نازح بمخيم الداودية في ناحية بامرني شمالي دهوك، نوه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الثلوج تحيط بالمخيم في الجبال المطلة عليه، وأن الأجواء باردة في المخيم"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية لم تقم بعملية توزيع مادة النفط الأبيض على النازحين هذا العام، الذين يعانون وفي النفس الوقت من نقص المواد الغذائية".

أما نائلة محمود، وهي نازحة من قضاء سنجار، وتقطن مخيم الداودية، تحدثت لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "العيش في الكرفانات خلال موسم الشتاء، هو معاناة مريرة من البرد القارس"، مطالبة بـ"توفير النفط للعائلات التي تعاني من البرد وإعمار مناطق سنجار للعودة إلى إليها".

في المقابل، أشار مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين والاستجابة للازمات في دهوك، كاروان زكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن دائرته "رفعت كتابا لوزارة الهجرة والمهجرين في بغداد قبل أكثر من شهر لتوفير النفط للنازحين، ولم ترد أي استجابة من قبل الوزارة حتى الآن".

وأوضح زكي، أن "منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ستقوم بتوزيع مبالغ مالية على النازحين لشراء النفط بدل توفيره لهم بشكل مباشر".