مع بعد العام الدراسي.. كوردستان تصدر 8 إجراءات وقائية للمعلمين والطلبة

شفق نيوز / أصدرت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، ثمانية إجراءات وقائية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونصت الإجراءات جميعها التي جاءت وفق وثيقة صادرة عن وزارة التربية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "الالتزام بارتداء الكمامات والمعقمات من قبل الكوادر التعليمية والطلبة والمواضبة على أخذ اللقاح من المراكز المخصصة من قبل الوزارة".

ومن بين الإجراءات، ألزمت الوزارة المعلمين والطلبة بـ"ارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي"، مؤكدة في الوقت نفسه تأمين "مليونين و500 ألف كمامة وتوزيعها على جميع مدارس الإقليم".

وأشارت إلى تخصيص "٥٠٠ ألف كارتون من المعقمات وتوزيعها أيضاً على المدارس، كما وستقوم بتنظيم أخذ اللقاح في المراكز المخصصة لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة".