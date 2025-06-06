مع بدء العيد.. إقبال واسع على كوردستان يعزز مكانته كمركز جذب سياحي (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، توافد أعداد كبيرة من السياح منذ الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى، في مشهد يعكس مكانة المدينة المتنامية كوجهة سياحية بارزة في العراق والمنطقة.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، قال سيروان توفيق، مدير التسويق في هيئة السياحة بأربيل، إن "الهيئة تتوقع استقبال أكثر من 300,000 سائح خلال أيام العيد هذا العام، في عموم الإقليم مقارنة بـ220,000 سائح تم استقبالهم في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف توفيق، أن "هذه الزيادة تأتي بفضل التسهيلات الحكومية الكبيرة المقدمة للسياح، بدءاً من تسهيل إجراءات الدخول وحتى توفير الخدمات السياحية المتنوعة"، مؤكداً أن الجهات المعنية وضعت خطة شاملة لضمان انسيابية الحركة السياحية، حيث تم تعزيز الخدمات في الفنادق والمرافق العامة، وتكثيف العمل في مراكز المعلومات السياحية، إلى جانب تهيئة المواقع الأثرية والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار.

وتعكس الأجواء في أربيل اليوم أجواء من البهجة والحيوية، حيث امتلأت المتنزهات والمراكز التجارية والشوارع الرئيسية بالعائلات والسياح من مختلف محافظات العراق ودول الجوار.

وفي لقاءات ميدانية مع عدد من السياح، عبر العديد منهم عن سعادتهم بتجربة العيد في أربيل، إذ قال أحمد سلمان (سائح قادم من بغداد): "هذه زيارتي الأولى إلى أربيل في العيد، وقد فوجئت بالتنظيم العالي وسهولة الوصول إلى مختلف المرافق السياحية، إضافة إلى حسن الضيافة التي لمسناها من الجميع".

أما السائحة سارة من البصرة، فأكدت أن "الخدمات متوفرة بشكل جيد جداً، بدءاً من الفنادق إلى وسائل النقل، وكل شيء يسير بانسيابية، مما جعل تجربتنا مريحة وممتعة".

ومن جهته، أوضح محمد (سائح من النجف)، أن "أربيل توفر بيئة رائعة للعائلات خلال العيد، مع توفر أماكن ترفيهية تناسب جميع الأعمار، إضافة إلى الأمان الذي شعرنا به خلال التجول في المدينة".

وتسعى أربيل عبر هذه الجهود إلى ترسيخ مكانتها كمركز جذب سياحي إقليمي، مستفيدة من استقرارها الأمني وتنوعها الثقافي والبيئي، وسط توقعات بأن يشهد الموسم السياحي الحالي مزيداً من الانتعاش والنمو مقارنة بالسنوات الماضية.