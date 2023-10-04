مع بدء العام الدراسي.. "بارزاني الخيرية" تفتتح صفوفاً مدرسية في مخيمات النازحين

شفق نيوز / افتتحت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأربعاء، صفوف مدرسية عدة داخل مخيم حسن شام للنازحين التابع لمحافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا المشروع جرى بالتعاون بين مؤسسة بارزاني الخيرية، و كنيسة تويفني السويسرية.

وأضاف أن المراسم شهدت افتتاح 7 صفوف مدرسية داخل مخيم حسن شام مع بدء العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك ضمن مشروع ترميم العديد من المدارس التي تشرف عليها المؤسسة.