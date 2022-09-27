مع انطلاق فعاليات معرضها للبناء..  السليمانية لجيران الاقليم: التعاون أفضل من استخدام المدافع والطائرات

شفق نيوز / انطلقت في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الدولي الأول للبناء والاعمار بمشاركة شركات محلية واجنبية، وفيما أكد محافظ السليمانية الاستعداد للتطور في المجالات كافة، دعا جيران الاقليم الى زيادة التعاون والسياحة المدنية بدلاً من استخدام المدفعية والطائرات الحربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فعاليات المعرض الدولي الاول (CHP) للبناء والكهرباء والهياكل في السليمانية انطلقت بمشاركة 122 شركة محلية وسبع دول واجنبية، وتم افتتاحه من قبل محافظ السليمانية هيفال أبو بكر، وبمشاركة محافظ حلبجة والقنصل الايراني وشخصيات تجارية.

وفي كلمته التي القاها بإسم محافظة السليمانية وغرفة تجارة وصناعة السليمانية واتحاد مستثمري كوردستان واتحاد المصدرين والمستوردين في كردستان، قدم محافظ السليمانية "عرضا للبيئة الصناعية والتنمية الصناعية في السليمانية وإقليم كوردستان"، مبينا أن "السليمانية مؤهلة لأي تقدم عمراني واقتصادي وتجاري".

وأضاف ابو بكر أن "مستوى التبادل التجاري بين السليمانية وإيران ازداد بتعاون الجانبين"، داعيا الجيران إلى "زيادة التعاون والسياحة المدنية بدلاً من المدفعية والطائرات الحربية".

من جهته قال الملا ياسين محمود المتحدث باسم اتحاد مستثمري كوردستان في كلمة خلال مشاركته بالمعرض إن "محافظة السليمانية مهمة لاقتصاد إقليم كوردستان بأكمله، لكن للأسف حكومة إقليم كوردستان والوزارات المعنية ضعيفة وباردة في ادارة هذا الملف".